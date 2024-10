Une nouvelle audience s’ouvre le 30 octobre prochain

Dans le dossier opposant le Conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB), en liquidation à Bolloré Transport & Logistics Benin SA et MAERSK, une nouvelle audience est prévue pour le mercredi 30 octobre 2024, à la deuxième chambre de jugement du tribunal de commerce de Cotonou.

Bolloré Transport & Logistics Benin SA et MAERSK une fois encore devant le juge du tribunal de Cotonou. Une nouvelle audience est prévue pour le 30 octobre 2024. Ces deux sociétés opérant sur la plateforme portuaire, sont poursuivies pour des dettes présumées envers le CNCB.

La liquidatrice du CNCB selon une publication de La Marina, réclame le paiement des montants restants dus avant la liquidation de l’institution. Les créances selon le site d’informations, seraient liées à des cotisations, commissions et contributions que Bolloré Transport & Logistics Benin SA et MAERSK Benin SA auraient, en principe, dû verser au CNCB dans le cadre de leurs activités logistiques. La liquidatrice en plus du règlement des créances principales, réclame l’exécution provisoire en minute ; ce qui impliquerait un paiement immédiat, même en cas d’appel.

Par exploit en date du 6 septembre 2022, la liquidatrice du CNCB en liquidation, avait attrait la société Shipping Logistics Alliance Benin (SLT Alliance Benin) SA devant le tribunal pour obtenir le paiement de la somme de 109 048 505 FCFA au titre du solde de créance en principal, ainsi que l’exécution provisoire sur minute pour la moitié du montant.

L’audience du 30 octobre prochain s’inscrit dans le cadre des démarches entreprises pour récupérer les créances dues au CNCB avant sa mise en liquidation.

