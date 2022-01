Une mini-raffinerie pour produire du pétrole au Bénin

La construction d’une mini - raffinerie pour produire du pétrole et en finir avec l’essence frelatée est l’un des projets inscrits au Programme d’Actions du Gouvernement (PAG2) pour la période 2016-2021.

Produire du pétrole pour mettre fin à la dépendance du Bénin vis-à-vis de l’étranger en matière d’approvisionnement. Tel est l’objectif du gouvernement à travers le projet de construction d’une mini-raffinerie de pétrole. L’annonce a été faite, jeudi 7 janvier 2022, à l’occasion de la cérémonie de présentation du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG2) pour la période 2016-2021. « Nous pensons reprendre la production bientôt. Nous sommes actuellement en négociation avec les compagnies pétrolières. Nous sommes en pourparlers avec les partenaires, et le meilleur d’entre eux sera choisi », a indiqué le ministre de l’eau et des mines, à l’occasion de la cérémonie de présentation du PAG2. Samou Seidou Adambi précise que la mise en place de l’usine aidera à la lutte contre l’essence frelatée.

