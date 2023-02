Une lueur d’espoir pour retrouver Christian Atsu en vie

Le joueur ghanéen Christian Atsu est toujours porté disparu après les séismes en Turquie. Ces dernières heures, les médias font de nouvelles révélations sur le joueur.

D’après les récentes informations du média Turc Ajansspor, les gens seraient toujours en vie sous les décombres près du bâtiment du joueur ghanéen mais ils sont enterrés sous un tas de débris. « Il y a beaucoup de personnes vivantes, confirmées par les caméras thermiques. Le bâtiment où se trouvent le handballeur national Cemal Kütahya et sa famille, le manager de Hatayspor Taner Savut et le footballeur Christian Atsu, est fréquenté avec une capacité de mille personnes (encore en vie et sous les décombres), a écrit le média avec la vidéo des caméras thermiques sur les lieux) ».

La source rapporte qu’il y encore mille personnes en vie mais piégées sous les décombres. Et le monde du foot espère toujours une bonne nouvelle les prochaines heures.

