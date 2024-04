Une grande caravane mobilise les parieurs du 5/90

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) a organisé une grande caravane dans la ville de Cotonou ce vendredi 05 avril 2024.

Un tour de la ville de Cotonou avec des vélos, motos et voitures pour inviter massivement au 5è tirage des tickets gagnants du jeu 5/90 de la Loterie Nationale du Bénin. La LNB a tenu le pari ce vendredi 05 avril 2024. La caravane est partie de la Direction Générale de la LNB pour se diriger à la place de l’Amazone. A ce point de chute, le Directeur général de la LNB a délivré son message aux parieurs de la LNB.

« Nous allons aujourd’hui en corps à corps de notre charmante clientèle, pour les exhorter aux jeux, aux jeux comme amusement, comme excitation saine et comme risque aussi de gagner beaucoup d’argent en une seule fois. Dans le fond en jouant à la loterie, on contribue fortement à notre économie. Ce n’est pas que la loterie paie juste des impôts, il en paie beaucoup à l’Etat. Donc, la loterie gagne de l’argent, et son propriétaire c’est l’Etat. Donc nous tous. (…) Nous nous sommes rendu compte que nous avons encore une grande marge de progression par rapport aux chiffres d’affaires, aux résultats, par rapport à notre contribution fiscale. Nous tenons à combler cette marge de progression qui existe belle et bien selon nos statistiques et nos analyses. Le but pour nous, c’est de ne plus permettre que quelqu’un reste indifférent à la Loterie », a expliqué Gaston Zossou, le Dg de la LNB.

La caravane s’est dirigée ensuite vers l’Aéroport.

L’itinéraire choisi a permis de parcourir les axes Ortb-Cadjèhoun Festival des glaces- Cadjèhoun Mosquée- Etoile Rouge- Carrefour Cossi- Carrefour La Roche- Place Lénine. Un autre arrêt a été marqué à cet endroit.

Le cortège de vélos, motos et voitures se lance en direction du Carrefour Sacré cœur. Il traverse le marché Tokpa- Carrefour BIBE-Carrefour Sainte-Cécile- les quartiers St Michel et Ganhi. A la pause animation effectuée au carrefour Djidjè, les parieurs ont été conviés au tirage des tickets gagnants du jeu 5/90 prévu dans l’après-midi du samedi 06 avril.

Les axes St Michel-Ganhi ont été parcourus et la caravane a pris fin au lieu de départ, la Direction générale de la LNB.

M. M.

6 avril 2024 par