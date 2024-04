La phase 2 du projet Asphaltage démarre bientôt.

Les villes de Cotonou, Parakou, Abomey-Calavi, Djougou, Kandi et Porto-Novo, prises en compte dans le cadre de la phase 2 du projet asphaltage seront bientôt en chantier. Les travaux de voirie selon des sources concordantes, démarrent le jeudi 02 mai 2024 dans ces villes. Cette 2e phase va aboutir à l’aménagement de 181 Km de voirie, la construction de 300 Km de caniveaux de drainage, la plantation de 24.000 arbres, et l’installation de 12.000 lampadaires.

A travers l’asphaltage, le gouvernement entend améliorer les conditions de circulation, l’accès des ménages aux équipements, rénover les principales zone d’habitat et d’activités, réduire les niveaux de pollution, et dynamiser les économies locales. La phase A de ce projet a permis l’aménagement de 199 Km de voirie primaires, secondaires et tertiaires, la construction de 410 Km de caniveaux de drainage d’eau pluviale, la plantation de 21.000 arbres et l’alignement de 13.000 lampadaires solaires photovoltaïques dans 09 communes bénéficiaires à savoir, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, Abomey, Bohicon, Lokossa, Sèmè-Podji et Natitingou.

27 avril 2024