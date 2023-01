Une femme révèle à son mari avoir eu 04 enfants dehors

A Savè dans le département des Collines, une femme a révélé à son mari que sur les 05 enfants nés de leur mariage, un seul lui appartenait. C’était à l’occasion d’une dispute habituelle dans le couple.

« Il faut que tu saches aujourd’hui une chose, je suis fatiguée de toi. Sur les cinq enfants que tu considères comme tes enfants, seul le premier t’appartient. Les quatre autres sont pour quelqu’un dans la ville. Quand il me couche et que ça donne grossesse, il refuse d’avorter et je te les donne », c’est ce qu’a révélé une femme, la quarantaine environ à son mari lors d’une dispute à Savè dans le département des Collines. Très remonté par cette déclaration de son épouse, le mari s’est emparé d’une machette et d’une arme de fabrication artisanale pour en découdre avec la femme. Il a fallu l’intervention des voisins pour le maîtriser.

L’épouse infidèle, renseignent nos sources, s’en est allée laissant le seul enfant biologique du mari cocu. Ils auraient passé 15 ans de vie conjugale.

F. A. A.

