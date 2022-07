Une enquête publique de l’ANM pour l’élaboration de la norme

Une enquête publique de deux semaines visant à recueillir les amendements et observations sur le projet de norme élaboré et soumis par le comité de normalisation « cuiseur » a été lancée par l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM). L’annonce a été faite à travers un communiqué en date du 5 juillet 2022.

Toutes les parties prenantes liées à la question de cuiseurs domestiques (utilisateurs, fabricants, chercheurs) sont invitées à apporter leurs « différents amendements et observations sur le projet de norme élaboré et soumis par le comité de normalisation « cuiseur ».

L’enquête prévue pour durer deux semaines est l’étape ultime à l’élaboration de la Norme Béninoises sur les cuiseurs domestiques, selon l’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM). Le Directeur général de l’ANM, Gabin Joseph Degbey invite toutes les parties prenantes à contribuer à l’ « élaboration de normes nationales qui reflètent notre contexte national et la somme de nos savoirs ».

A propos de l’ANM

L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) est placée sous la tutelle du Ministère de l’industrie et du commerce (MIC) et a pour mission la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de normalisation, de métrologie, de certification, de vérification des produits et de promotion de la qualité. Elle assiste les acteurs en charge de la production des biens et des services à faire face aux défis de la compétitivité, de la croissance économique durable, de la protection du consommateur et de toutes autres parties intéressées et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur au Bénin et aux normes de qualité admises au plan international.

Marc MENSAH

