Une dizaine de personnes interpellées dans l’affaire Bada

La liste des personnes interpellées suite à l’évasion du prisonnier Georges Bada du CNHU de Cotonou continue de s’allonger.

En dehors des personnes, qui étaient auprès du prisonnier au moment de son évasion et des deux policiers en charge de sa garde, cinq autres personnes notamment des agents de santé ont été interpellées. Il s’agit de deux médecins et un infirmier du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, qui ont été auditionnés à la brigade criminelle et placés sous convocations. Deux autres médecins ont été également convoqués à la brigade.

Au total, quatorze (14) personnes ont été interpellées à la suite de l’évasion de l’ex maire Georges Bada au Cnhu-Hkm de Cotonou dans la nuit du jeudi 17 mars au vendredi 18 mars 2022. La police a lancé des avis de recherche pour retrouver le fugitif.

M. M.

22 mars 2022