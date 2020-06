Une dizaine de personnes en prison

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou Mario Mètonou, après audition ce lundi 08 juin 2020, a ordonné la détention provisoire de 10 individus. Ces derniers sont accusés avoir jeté des déchets ménagers et plastiques dans la lagune de Cotonou.

Selon les informations, les mis en cause de pollution de la lagune de Cotonou ont été interpellés par la police après plusieurs plaintes. Leur procès est prévu pour le 30 juin prochain. Selon les textes, ils pourraient écoper d’une condamnation allant de 03 à 06 mois et une amende comprise entre 25.000 et 1 million de francs CFA.

