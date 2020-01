Une dizaine de partis politiques en règle à ce jour

Contrairement aux dernières législatives, les élections communales du 17 mai 2020 verront la participation d’une dizaine de partis politiques. De sources proches du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, 11 formations politiques sont déjà en règle et pourront prendre part à ces élections sans que leurs dossiers ne soient rejetés par les institutions en charge de l’organisation desdites élections.

Il s’agit de :

Union Progressiste (UP), Bloc Républicain (BR), Mouvement des Elites engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin), Force Cauris pour le Développement du Bénin (FCDB), Parti du renouveau démocratique (PRD), Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), Dynamique unitaire pour le Développement (DUD), Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Parti pour l’Engagement, la Relève (PER), et le GSR de Guédou Misségbêtogbé.

Le parti Restaurer l’Espoir (RE) de Candide Azannaï aurait entrepris les démarches pour l’obtention de son récépissé.

L’Union Sociale Libérale (USL) de Sébastien Ajavon quant à elle, attend le verdict de la Cour suprême, renseignent les mêmes sources.

F. A. A.

27 janvier 2020 par