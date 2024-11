Une dizaine de Guépards du Bénin déjà à Abidjan

La dernière trêve internationale de l’année 2024 s’ouvre ce lundi 11 novembre. Pour démarrer les préparatifs pour les matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025, les Guépards rejoignent déjà Gernot Rohr et sa bande du côté d’Abidjan.

Selon Roméo Aklozo, sur les 25 Guépards convoqués par le sélectionneur, une dizaine est déjà au regroupement à Abidjan en côte d’ivoire depuis ce 10 novembre. Ce lundi, ils sont 8 joueurs attendus. Il s’agit notamment de : Steve Mounié, Jodel Dossou, Marcel Dandjinou, Andreas Hountondji, Tamimou Ouorou, David Kiki, Sessi d’Almeida, Olivier Verdon.

Hier dimanche, Gernot Rohr était monté au créneau pour aborder les deux matchs à venir pour l’équipe nationale. On le rappelle, la qualification pour le Maroc se jouera contre le Nigéria et contre la Libye.

11 novembre 2024