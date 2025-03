"Aller à la Coupe du Monde, c’est tout ce que je me souhaite" (S.Mounié)

Comme à Durban avant de défier le Zimbabwe, le capitaine Steve Mounié était une nouvelle fois aux côtés de Gernot Rohr ce lundi 24 Mars, veille du choc contre l’Afrique du Sud. En conférence de presse, le Guépard compte marquer l’histoire avec la première qualification du Bénin pour la Coupe du Monde.

Le sélectionneur Gernot Rohr et le capitaine Steve Mounié se sont présentés en conférence de presse ce lundi 24 Mars 2025. C’est notamment dans le cadre du choc de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin reçoit l’Afrique du Sud à Abidjan au stade Félicia. À la veille du match, Steve Mounié affiche une ambition claire : qualifier le Bénin pour la prochaine Coupe du Monde.

Abordé sur le record de nombre de buts en sélection qu’il pourrait bientôt battre, Steve Mounié fait savoir qu’une qualification est bien mieux. "Ce record, je le mettrai de côté pour une Coupe du monde. Si on me dit aujourd’hui : “Steve, tu ne battras jamais ce record, mais tu iras à la Coupe du monde”, je signe tout de suite.", a-t-il dit avant de poursuivre : "Pour moi, c’est écrire l’histoire encore plus grandement que de battre ce record. Le Bénin n’est jamais allé à la Coupe du monde. Y aller serait énorme. C’est tout ce que je me souhaite, ainsi qu’à toute l’équipe et au Bénin."

Pour Gernot Rohr, le onze national a progressé. "Nous avons progressé, le rêve est d’aller en Coupe du Monde. Nous restons sur quatre matchs consécutifs sans défaite. On a une immense chance de jouer la première place. Qui aurait cru ça ?", a déclaré le sélectionneur des Guépards.

Toutefois, Rohr a souligné la nécessité de corriger certaines erreurs, notamment celles observées lors du match nul contre le Zimbabwe. "On a appris de nos erreurs de concentration, comme sur le deuxième but encaissé. Il faudra mieux défendre et être plus efficace devant les buts.", a-t-il confié. Réponse ce mardi au stade Félicia.

