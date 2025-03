Les joueurs de l’EFE MONTAIGNE s’envolent pour Singapour

Dans le cadre de la première rencontre internationale lycéenne de Volleyball, la délégation de l’Établissement Français d’Enseignement Montaigne (EFE MONTAIGNE) s’est envolée ce jeudi 27 Mars 2025 en direction de Singapour.

Ils sont 12 joueurs (6 filles et 6 garçons) à représenter l’EFE MONTAIGNE pour cette première rencontre internationale lycéenne de Volleyball. La compétition se tiendra du 1er au 4 Avril à l’International french school au Singapour.

Au total, 14 établissements sont sélectionnés pour la compétition dont six en Afrique (Bénin, Côte d’Ivoire, Maroc, Mali et Tunisie).

J.S

27 mars 2025 par ,