50 entraîneurs outillés à Bohicon

Grâce au Ministère des Sports, en partenariat avec les instances internationales, la ville de Bohicon a accueilli ce lundi 17 Mars 2025, une session de formation destinée aux entraîneurs de volleyball. Ils étaient 50 stagiaires issus du Programme des Classes Sportives à participer à la formation.

Approuvé par la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), ce stage est conduit par l’expert sénégalais Mbaye DEME, assisté de Soule AROUNA, Directeur Technique National adjoint. Cette formation est en cours et durera cinq jours dans le but de permettre aux participants d’alterner théorie et pratique avant de passer un examen final décisif pour l’obtention de leur certification.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre des Sports, Thierry AKPA, a réuni de nombreuses figures du sport national, dont le Président de la Fédération Béninoise de Volleyball (FBVB), Ali YARO.

Il faut noter que parallèlement, la ville d’Abomey accueille depuis ce lundi une formation de niveau 2 dédiée aux entraîneurs de lutte olympique. La session a pour but, de perfectionner les compétences des techniciens béninois. Le Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Sports, Nestor MIGNANWANDE, a officiellement lancé la formation en présence de Yves AZIFAN, Président de la Fédération Béninoise de Lutte, et du Directeur Technique National Nicolas CAKPO.

J.S

