La famille du Handball béninois lui rend un dernier hommage

La famille du handball béninois, la Confédération Africaine de Handball, le mouvement sportif béninois, les autorités politico-administratives se sont réunis à la salle de conférence du Stade Général Mathieu Kérékou pour rendre un dernier hommage solennel à Serge AKAKPO DJIHOUNTRY. La cérémonie s’est déroulée vendredi 21 mars 2025.

Serge AKAKPO DJIHOUNTRY était le Premier Vice-président de la Fédération Béninoise de Handball et membre engagé de la Commission d’Arbitrage de la Confédération Africaine de Handball. La cérémonie, empreinte d’émotion et de respect, a permis de saluer la mémoire d’un homme qui a consacré sa vie au développement du handball béninois. Ses qualités humaines, son dévouement et sa vision ont été salués par tous. Son rôle essentiel dans la structuration et la promotion du handball au Bénin a été souligné.

