Les athlètes béninois reçoivent le drapeau national

Les jeunes athlètes béninois se sont réunis ce mardi 1er Avril 2025 au Stade GMK de Cotonou pour une cérémonie solennelle marquant leur départ pour les Gymnasiades. La compétition va se dérouler en Serbie du 4 au 14 avril 2025. Avant de prendre leur vol, ils ont eu l’honneur de recevoir le drapeau national des mains du Ministre des Sports, M. Benoît DATO.

Lors de la cérémonie, M. Benoît DATO a félicité les 33 athlètes qui s’apprêtent à défendre les couleurs de notre pays sur la scène sportive internationale dans cinq disciplines : le basketball, le beach volley, le tennis, le badminton et l’athlétisme. Il a souligné l’honneur qu’il ressentait en les voyant représenter le Bénin. « Vous êtes les pépites sportives de demain. Vous êtes ici parce que vous faites partie des meilleurs tant sur le plan sportif que sur le plan scolaire », a-t-il déclaré, insistant sur le rôle déterminant des Gymnasiades dans le parcours de ces jeunes talents U15.

Au nom de la délégation, Mlle Gouda Shakirath, l’une des athlètes, a pris la parole et a promis de représenter le pays avec honneur, discipline et détermination. « Au nom de tous les athlètes, je promets que nous représenterons le Bénin à ces jeux avec honneur, discipline, et détermination », a-t-elle affirmé.

La cérémonie s’est conclue par la présentation d’un tableau artistique, symbole de la créativité et du talent de ces jeunes athlètes.

J.S

2 avril 2025 par ,