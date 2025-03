"Nous avons beaucoup de respect pour les Guépards" (Marshall Munetsi)

Ce mercredi 19 Mars 2025, c’est la veille de match qui va opposer les Warriors du Zimbabwe aux Guépards du Bénin. À quelques heures de la rencontre comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le capitaine du Zimbabwe s’est livré sur la bande à Gernot Rohr.

Comme le veut la tradition, le sélectionneur des Warriors du Zimbabwe et son capitaine étaient face aux médias ce mercredi bien avant Gernot Rohr et l’un de ses joueurs. En conférence de presse, le capitaine et milieu de terrain de Wolverhampton, Marshall Munetsi confie bien connaître le Bénin.

"Je connais bien cette équipe du Bénin, car elle compte de nombreux joueurs évoluant en France. J’ai déjà regardé plusieurs de leurs matchs. C’est une formation solide, qui joue collectivement et qui a su remporter des rencontres difficiles. Nous avons beaucoup de respect pour eux. Cela dit, nous jouerons à domicile et nous allons tout donner pour gagner demain, même si nous savons que ce sera un match très difficile.", a déclaré Marshall Munetsi.

Face aux journalistes, le sélectionneur du Zimbabwe, Michael Nees veut que son équipe donne le meilleur face au Bénin. "Il reste six matchs dans ces éliminatoires et 18 points en jeu. Si nous voulons nous rapprocher de la tête du classement, il faudra absolument gagner demain. Nous devons aborder cette rencontre avec sérieux, sans excès de confiance, mais avec beaucoup de concentration. Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pourrons l’emporter.", a-t-il affirmé.

Le technicien de la formation du Zimbabwe s’est confié également sur sa relation avec Gernot Rohr. "J’ai fait la connaissance de Gernot Rohr il y a 30 ans, à Bordeaux, en France. C’est un entraîneur qui a dirigé des joueurs comme Zidane, Lizarazu, Dugarry, entre autres. J’ai une bonne relation avec lui, mais pendant 90 minutes, l’amitié sera mise de côté ! (Rires)", a ajouté Nees.

Le match Zimbabwe vs Bénin aura lieu ce jeudi 20 Mars 2025 à 17 au stade Moses Mabhida de Durban en Afrique du Sud.

J.S

