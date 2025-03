Les jeunes athlètes béninois poursuivent leur préparation à Cotonou et Ouidah

À quelques jours des Gymnasiades U15 2025 qui se dérouleront en Serbie du 4 au 14 avril prochain, les jeunes athlètes béninois intensifient leur préparation.

Suite à leur premier camp d’entraînement à Grand-Popo, Abomey-Calavi et Cotonou, les athlètes béninois ont démarré ce dimanche 23 mars 2025, un deuxième stage à Cotonou et Ouidah. Ce stage vise à peaufiner leur condition physique et mentale avant cette grande compétition. Ils sont au total, 33 athlètes qui se préparent dans cinq disciplines :

Basketball

Les jeunes basketteurs U-15 s’entraînent à la maison des jeunes d’Agla, avec 8 athlètes répartis 4/4 entre les sexes.

Beach Volley

Réunis à la plage Erevan, les 6 athlètes (3 filles et 3 garçons) ont été soumis à des épreuves de préparation exigeantes, simulant les conditions des grandes compétitions.

Badminton

Avec 10 athlètes, y compris des parabadistes, ces jeunes scolaires bénéficient d’un encadrement de qualité au Hall des arts de Cotonou, témoignant de l’engouement croissant pour cette discipline.

Tennis

Les 4 jeunes scolaires regroupés à Akpakpa, où ils reçoivent un encadrement technique rigoureux de leur coach.

Athlétisme

Cinq athlètes, dont quatre filles et un garçon, représenteront le Bénin dans plusieurs épreuves :

– Sprint : 100m, 200m et 400m

– Demi-fond : 800m et 1500m

– Relais Middle Relay (filles) : 100m, 200m, 300m et 400m

