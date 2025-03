Les joueurs de l’EFE MONTAIGNE sont bien arrivés à Singapour

Partie de Cotonou jeudi, la délégation de l’Établissement Français d’Enseignement Montaigne (EFE MONTAIGNE) a bien atterri à Singapour ce vendredi 28 mars 2025.

Ils sont 12 joueurs (6 filles et 6 garçons) qui représenteront l’établissement durant cette première rencontre internationale lycéenne de Volleyball. Elle se tiendra du 1er au 4 Avril à l’International french school, au Singapour.

Au total, 14 établissements sont sélectionnés pour la compétition dont six en Afrique (Bénin, Côte d’Ivoire, Maroc, Mali et Tunisie).

