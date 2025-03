Michaël Poté nommé Directeur du développement

L’ancien international béninois, Michaël Poté ouvre une nouvelle page ce lundi 17 mars 2025. L’ancien Guépard est désormais le Directeur du développement de Coton Football Club.

C’est une nouvelle étape qui s’ouvre dans le développement de Coton FC avec l’arrivée de Michaël Poté en tant que Directeur du Développement de Coton Football Club. L’ancien international béninois, s’est officiellement engagé avec le club champion en titre du Bénin ce lundi 17 mars 2025. C’était notamment lors d’une cérémonie solennelle qui s’est tenue à la salle Ouidah du Novotel de Cotonou, en présence du président du club Lionel Talon.

À l’occasion, le Président de Coton Football Club, Lionel Talon, a exprimé sa satisfaction et son enthousiasme face à cette collaboration tant attendue. "C’est un grand jour pour Coton Football Club. Accueillir Mickaël Poté au sein de notre organisation est un honneur et une immense opportunité. Depuis longtemps, nous échangeons sur l’avenir du football béninois et de Coton Sport en particulier. Aujourd’hui nous concrétisons enfin ce projet", a-t-il déclaré. Selon lui, ce partenariat arrive à un moment clé pour le club, après trois années de succès.

De son côté, Poté ne cache pas son enthousiasme quant à ce nouveau défi. Son objectif est clair : détecter, accompagner et propulser les talents béninois vers l’élite. "Mon rôle est vaste, mais il se résume avant tout à structurer la détection des jeunes talents, les accompagner dans leur parcours et assurer la liaison entre l’académie et l’équipe première. Coton Football Club est aujourd’hui le meilleur club du pays et il est essentiel de poursuivre cette dynamique en donnant aux jeunes joueurs les meilleures conditions de progression", a-t-il confié lors de la cérémonie. Michaël Poté compte mettre ainsi à profit ses connaissances professionnalisées la formation et renforcer la compétitivité du club.

Son engagement ne se limitera pas aux jeunes de Cotonou, mais s’étendra à tout le pays, avec pour mission d’identifier et d’accompagner les talents les plus prometteurs. Il affirme que son but est d’"aider ces jeunes à atteindre leur plein potentiel. Ce n’est pas juste une question de faire voyager des joueurs à l’étranger, mais avant tout de leur offrir un cadre de développement optimal ici, au Bénin".

Convaincu par la vision du club, Michaël Poté affiche une détermination sans faille et est convaincu de réussir : "J’aime travailler là où il y a du potentiel. Coton Sport Bénin est le meilleur club pour cela. Je suis fier d’être ici, prêt à m’investir pleinement pour ce projet. Les résultats parleront d’eux-mêmes."

J.S

18 mars 2025 par ,