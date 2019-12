Une délégation du Parlement chinois au Bénin

Le Président de l’Assemblée nationale S.E.M Louis G. Vlavonou reçoit ce mardi une délégation du Parlement chinois conduite par S.E.M Chen Zhu, premier Vice-président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de Chine.

Une fois au Palais des gouverneurs, à Porto-Novo, la délégation chinoise aura une séance de travail avec les membres de la conférence des présidents. Une rencontre conduite par le chef du parlement béninois oú les deux parties vont nouer des relations pour renforcer les liens de coopération entre la Chine et le Bénin.

La délégation conduite par S.E.M Chen Zhu a été accueillie lundi soir à l’aéroport de Cotonou par le Deuxième vice-président du parlement Robert Gbian.

En dehors de la séance de travail avec le Président de l’Assemblée Nationale du Bénin et les membres de la conférence des présidents, la délégation chinoise sera aussi reçue en audience par le Président de la République S.E.M Patrice Talon.

Le Bénin et la Chine entretienent de bonnes relations diplomatiques. Cette visite de S.E.M Chen Zhu et sa délégation renforce davantage les liens de coopération entre les deux pays.

