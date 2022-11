Une délégation du FMI achève une mission de revue au titre du MEDC et de la FEC

Au terme d’un séjour au Bénin, une délégation du Fonds monétaire international (FMI), avec à sa tête Constant Lonkeng a animé ce jeudi 03 novembre 2022, avec le Ministre d’Etat Chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni une conférence de presse.

Du 25 octobre au 3 novembre 2022, une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par Constant Lonkeng, a séjourné à Cotonou. L’équipe a évalué les développements économiques récents et les progrès au niveau des engagements du Benin dans le cadre du programme appuyé par le FMI.

Le 08 juillet dernier, le conseil d’administration du FMI a approuvé en faveur du Bénin un accord de 42 mois d’un montant de 638 millions de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit. L’objectif est d’aider le Bénin à répondre aux besoins de financement urgents et pour soutenir le progrès vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

Selon le Chef de Mission Constant Lonkeng, le programme économique et financier du Bénin au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) et de la facilité élargie de crédit (FEC) a démarré sous de très bons auspices. Il aussi affirmé que tous les critères de performance quantitatifs à fin juin 2022 ont été largement atteints. Aussi, des progrès notables ont-ils été réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles.

Les autorités Béninoises et l’équipe du FMI sont parvenues à « un accord au niveau des services sur les politiques qui sous-tendent la première revue du programme économique et financier dans le cadre du Mécanisme Elargi de Crédit et de la Facilité Elargie de Crédit ». A en croire Constant Lonkeng l’accord sera soumis à l’approbation du Conseil d’administration du FMI durant les prochaines semaines. Après approbation, environ 140 millions de dollars américains (équivalent à 108 millions de DTS) seront décaissés, ce qui portera les décaissements cumulatifs à environ 280 millions de dollars américains sur les premiers six mois de l’accord dont la durée est de 42 mois.

« Le Bénin, c’est un pays où nous avons vu des réformes très consistantes dans le temps. C’est une marque de confiance (…) le gouvernement a une stratégie de mobilisation des recettes très solides », a déclaré Constant Lonkeng.

Le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni a remercié l’équipe du FMI pour les échanges fructueux. « Nous avons travaillé avec un but commun, c’est comment faire en sorte que l’action publique profite au plus grand nombre de la population », affirmé le ministre d’Etat.

A.Ayosso

3 novembre 2022 par ,