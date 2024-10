Une délégation chinoise à Cotonou pour la signature d’un accord de reconnaissance mutuelle

Une délégation des douanes chinoises effectue du 22 au 25 octobre une visite au Bénin. En prélude à la signature de l’accord de reconnaissance mutuelle (ARM) des Programmes d’Opérateurs Agréés (OEA) des administrations douanières béninoises et chinoises, une séance de travail a eu lieu mercredi 23 octobre 2024, au ministère de l’Economie et des Finances.

Les administrations douanières béninoises et chinoises s’apprêtent à signer un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) des Programmes d’Opérateurs Agréés (OEA). Elaboré sur la base du cadre des normes SAFE, ce programme de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) vise à promouvoir un environnement commercial sûr, transparent, prévisible et sécurisé. Au Bénin, ledit programme a été lancé en mai 2019, faisant de l’administration douanière béninoise, l’une des toutes premières de la sous-région à mettre en place ce programme. En 2021, le Bénin a présenté au siège de l’OMS à Bruxelles (Belgique), son Programme national des opérateurs économiques agréés lors de la session du groupe de travail SAFE. Les Douanes chinoises ont manifesté leur volonté d’établir un accord de reconnaissance mutuelle avec les douanes béninoises pour une coopération plus accrue. Les deux parties ont donc signé une feuille de route devant conduire à la signature de cet accord. « Les douanes béninoises et chinoises ont eu pendant deux (02) ans à travailler en ligne à travers des réunions sur des thématiques bien précises. En novembre 2023, une délégation des douanes béninoises s’est portée en Chine pour la première phase d’observation. Aujourd’hui, les douanes chinoises sont là également pour une phase d’observation au Bénin qui va aboutir finalement à la signature de l’ARM », a expliqué le directeur de la Législation et de la Coopération des Douanes béninoises, Imorou Idrissou.

Le Chef de la délégation chinoise Iyang Hai a salué les relations de coopération et d’amitié entre le Bénin et la Chine. À l’en croire les échanges avec la partie béninoise dans le cadre du processus de signature de l’accord ont été fructueux. La signature de l’ARM des Programmes d’opérateurs agréés entre les administrations douanières béninoises et chinoises, souligne-t-il, va permettre de renforcer les relations douanières et économiques afin de propulser le développement des deux pays.

Dans le cadre du Programme d’opérateurs économiques agréés, le Bénin a certifié trois (03) sociétés, notamment DHL, le supermarché Erevan et la Société Béninoise de Brasseries (SOBEBRA). Selon le directeur général adjoint des douanes béninoises, Aimé-Yvan Karegire, la délégation chinoise va visiter jeudi 24 octobre 2024, la SOBEBRA pour l’observation de la validation sur site. « Cette étape marquera la fin du processus devant aboutir à la signature de l’accord de reconnaissance mutuelle », informe Aimé-Yvan Karegire. Avec la signature de cet accord, le Bénin deviendra ainsi le premier pays d’Afrique de l’Ouest à établir un accord de reconnaissance mutuelle en matière d’opérateur économique agréé avec la Chine.

Dans son discours, le directeur de Cabinet du ministre de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou a mis l’accent sur les nombreuses réformes mises en place par le gouvernement béninois pour faire de l’administration douanières béninoises, l’une des plus performantes de la sous-région. Ces réformes, souligne-t-il, ont pris en compte les défis sans cesse croissants du commerce international, les exigences en matière de lutte contre la fraude de la sécurité et toute forme de piraterie.

Hermann Orou Takou est persuadé qu’après la signature de l’ARM, de belles opportunités s’offriront aux opérateurs économiques agréés béninois en l’occurrence ceux ayant des sociétés à vocation exportatrice. Il a invité les opérateurs économiques qui effectuent des transactions avec la Chine et particulièrement ceux qui s’installent progressivement dans la zone économique de Glo Djigbè à s’intéresser au Programme d’opérateurs économiques agréés et postuler pour un commerce plus fluide transparent et sécurisé.

Akpédjé Ayosso

23 octobre 2024 par ,