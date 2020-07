Plusieurs ONG à l’ONU et chefs religieux demandent à ce que la répression et la violation des droits de l’homme dans le cadre de la religion soient corrigées

Des ONG en association avec les Nations Unies et plusieurs communautés religieuses dans le monde élèvent la voix sur la nécessité de corriger la persécution inappropriée et la violation des droits de l’homme dont est victime un groupe religieux en Corée du Sud nommé Shincheonji Eglise de Jésus.

11 ONG, dont la Coordination européenne des associations et des individus pour la liberté de conscience (CAP-LC), ont soumis un rapport pour le « Rapport annuel au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme » au Secrétaire général des Nations Unies lors de la 44e session du Conseil des droits de l’homme de l’Assemblée des Nations Unies. Le rapport est intitulé « Les membres de Shincheonji pris comme boucs émissaires dans le cadre de la situation liée au COVID-19 en République de Corée ».

En se référant au rapport de la Commission des États-Unis d’Amérique pour la liberté religieuse internationale, le rapport à l’ONU a déclaré : « Shincheonji était victime de harcèlement de la part du gouvernement et de la société sud-coréens. Bien que certaines mesures gouvernementales semblent être motivées par des préoccupations légitimes de santé publique, d’autres semblent exagérer le rôle de l’église dans l’épidémie. »

"Le gouvernement de Séoul a fait fermer les églises de Shincheonji dans la capitale et certains groupes protestants principaux ont accusé l’église de propager délibérément la maladie", a-t-il poursuivi.

Le rapport déclare : « Le virus ne peut pas être une excuse pour violer les droits de l’homme et la liberté religieuse de centaines de milliers de croyants. Il faut mettre fin à l’intolérance, à la violence et à la discrimination contre Shincheonji. »

Les communautés religieuses ont commencé à publier des messages plaidant en faveur d’une amélioration de l’inégalité de traitement contre Shincheonji.

"Les nouvelles comme quoi le président Lee et Shincheonji sont pointés du doigt et accusés de la diffusion du COVID-19 et poursuivis en justice préoccupent profondément tous les chefs religieux qui ont à cœur le respect de la liberté de religion et la protection des droits de l’homme. Ces actes hostiles auront des répercussions effrayantes à travers le monde religieux ", a déclaré M. Sheikh Musa Drammeh, président du Centre culturel islamique d’Amérique du Nord.

Selon une publication récente intitulée « Shincheonji et l’épidémie de COVID-19 », du CESNUR organisation mondiale qui étudie les questions religieuses, « les membres de Shincheonji sont socialement discriminés sur leur lieu de travail et ainsi de suite, bien que le vice-président de l’autorité coréenne de la santé ait déclaré publiquement que Shincheonji avait coopéré avec le gouvernement pour la quarantaine liée au COVID-19. » L’article continue en disant : « le virus ne peut être une excuse pour violer les droits de l’homme et la liberté religieuse. Nous exhortons le gouvernement coréen à respecter la liberté religieuse à Shincheonji ».

Récemment, le président Lee de Shincheonji Eglise de Jésus a encouragé les membres qui se sont remis du COVID-19 à se joindre volontairement au don de plasma. Environ 4 000 membres guéris ont déclaré qu’ils étaient prêts à donner de leur plasma pour la recherche d’un nouveau traitement.

En réponse, Swami, un chef spirituel hindou d’Arya Samaj en Afrique du Sud, a déclaré dans une récente déclaration en soutien au président Lee : « Je suis extrêmement heureux de découvrir que, quelles que soient les mesures prises contre le président, il a demandé aux membres de son église qui ont été guéris du virus, de faire don de leur plasma sanguin pour la recherche sur le développement d’un traitement contre le virus COVID-19. » Il a ajouté : « J’implore le gouvernement sud-coréen et les autres autorités compétentes de renoncer immédiatement à toutes les accusations et poursuites et de soutenir plutôt les efforts de l’église de Shincheonji pour encourager d’autres patients guéris à faire don de leur plasma. »

Il a déclaré : « Shincheonji a longtemps été victime de discrimination sociale car elle est définie comme une hérésie par le groupe chrétien fondamentaliste conservateur. Néanmoins, nous avons persévéré en tant que religion qui enseigne le pardon et l’amour, mais les perceptions négatives sans fondement de Shincheonji répriment les droits de l’homme et notre liberté religieuse. » Il a ajouté : « La persécution des organisations de paix, des organisations religieuses et la violation des droits de l’homme doivent cesser en Corée. »

