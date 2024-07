Une chance accordée aux AME non encore déployés

Un recrutement est lancé au profit des candidats déclarés admissibles au test de recrutement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) en 2022 et qui n’ont pas été déployés.

Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire porte à la connaissance des candidats déclarés admissibles au test de recrutement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), session d’octobre 2022, qui figurent dans la base de compétences et qui ne sont pas encore déployés, qu’il est organisé à leur intention, un recensement de ceux qui sont disponibles, et qui souhaitent officier dans une école primaire publique à compter de la rentrée scolaire 2024-2025.

Le recensement se fait via le lien https://www.memp-disponibilite-ame2022.com/ jusqu’au au lundi 29 juillet 2024 à 17 heures précises.

Chaque aspirant est appelé à renseigner les informations sur le formulaire dédié.

M. M.

