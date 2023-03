Une campagne pour promouvoir le civisme fiscal

Le directeur général des Impôts, Nicolas Yenoussi a procédé ce mardi 21 mars 2023, au lancement de la campagne de promotion du civisme fiscal. La cérémonie a eu lieu au ministère de l’Economie et des Finances en présence de plusieurs autorités.

La mobilisation des ressources fiscales représente la première source durable et prévisible de financement du développement du Bénin. Pour améliorer la contribution en matière de recettes fiscales, le ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction générale des Impôts a initié la campagne de promotion du civisme fiscal. Selon le directeur général des Impôts, elle vise à promouvoir et à renforcer le niveau de civisme fiscal au Bénin. Sur une période de 3 mois, informe Nicolas Yenoussi, il s’agira de mener des actions de communication et de sensibilisation avec l’appui de l’Agence Française de Développement afin d’amener les contribuables à mieux comprendre les différents impôts fonciers et leurs enjeux et d’accroître leur consentement volontaire. Les contribuables seront aussi informés des réformes de dématérialisation et de simplification des procédures fiscales engagées par l’administration fiscale. « La tendance, c’est de créer toutes les conditions adéquates favorisant la conformité volontaire », a déclaré Nicolas Yenoussi.

La direction générale des Impôts a associé à la campagne de promotion du civisme fiscal, les politiciens, les religieux, les têtes couronnées, les enfants etc. « Nous avons une République bien gérée avec des réalisations concrètes qui incitent à participer à l’effort de construction de développement. Je crois que toutes les composantes de la nation sont acquises à l’idée qu’il faut contribuer au développement de ce pays. (...) tous ensemble, nous allons faire la promotion du civisme fiscal », a affirmé le préfet du Littoral Alain Orounla.

Dans son intervention, le Professeur Soumanou Toléba a souhaité que les universités du Bénin soient prises en compte dans la campagne de promotion du civisme fiscal. « Nous allons aider à collecter beaucoup d’impôts pour le pays », a-t-il ajouté.

Le directeur général des Impôts a invité les écoliers, collégiens et étudiants présents à cette cérémonie à être les ambassadeurs de la promotion du civisme fiscal. « Votre rôle sera de rappeler à vos parents la nécessité de payer les impôts », a indiqué Nicolas Yenoussi. Au nom du ministre d’Etat Chargé de l’Economie et des Finances, il a remercié tous les citoyens pour leurs efforts de contribution aux charges publiques.

Appui de l’AFD

L’Agence Française de Développement (AFD) appuie le Bénin à travers le projet ‘’ Mobilisation des ressources intérieures’’ (MRI). Selon le directeur adjoint de l’AFD, Martin Péricard, le projet MRI vise à « doter le Bénin d’une capacité additionnelle à dégager suffisamment de recettes publiques afin de poursuivre la fourniture de biens publics indispensables à une croissance forte et durable ». D’un montant total de près de 3 milliards de FCFA (4,52 millions d’euros), il est entièrement financé par l’AFD et se déroulera sur 5 ans. Le projet MRI, soutient Martin Péricard, contribuera à l’objectif du gouvernement d’accroître le taux de contribution fiscale nationale de 3 à 4 points de pourcentage du PIB en 5 ans afin de se rapprocher du seuil réglementaire au sein de l’UEMOA fixé à 20 %.

Akpédjé Ayosso

22 mars 2023 par