Une boulangerie fermée pour non-respect de grammage

Les services du ministère de l’industrie et du commerce du département de l’Atlantique ont fermé une boulangerie à Pahou, un arrondissement de la commune de Ouidah. La boulangerie n’a pas respecté le grammage recommandé et les conditions d’hygiène ne sont pas non plus réunies.

Pour n’avoir pas respecté les conditions d’hygiène et le grammage, une boulangerie a été fermée à Pahou, une localité de Ouidah. Selon le responsable des services du ministère de l’industrie et du commerce de l’Atlantique, il s’agit d’une « fermeture provisoire ».

Le propriétaire de la boulangerie en cause évoque comme raison de la diminution observée du grammage, le coût élevé de la farine de blé, et du gasoil. Dans un entretien à la presse, il explique que les prix fixés par le gouvernement ne sont pas respectés sur le terrain. A l’en croire, les produits ne sont pas disponibles.

F. A. A.

31 mars 2022 par