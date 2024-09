Une Zone économique spéciale créée au Port de Cotonou

« Africa Logistics Zone » est le nom de la zone économique spéciale créée dans l’enceinte du Port autonome de Cotonou par décret en date du 31 juillet 2024 du gouvernement béninois.

Des avantages comparatifs aux investisseurs dans ‘’Africa Logistics Zone’’, la zone économique spéciale créée dans l’enceinte du Port autonome de Cotonou !

« Les personnes morales disposant d’un agrément d’installation dans Africa Logistics Zone bénéficient d’avantages spécifiques aux plans fiscal, douanier, commercial et social que leur confère leurs statuts en application des dispositions de la loi n° 2022-38 du 03 janvier 2023 fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin », selon l’article 4 du décret n° 2024-1065 du 31 juillet 2024 portant création de la Zone économique ‘’Africa Logistics Zone’’ au Port de Cotonou.

‘’Africa Logistics Zone’’ est une zone constituée d’une enclave géographique terrestre d’une superficie de 51 hectares 66 ares et 18 centiares située dans l’enceinte du Port de Cotonou. Elle pourra être étendue à tout autre espace géographique situé sur le territoire du Bénin et rattaché azu site du Port autonome de Cotonou par décret pris en Conseil des ministres, a indiqué le décret.

La Zone économique spéciale du Port de Cotonou a vocation à : « à promouvoir et attirer les investissements plurisectoriels de type commercial et de services permettant le développement des exportations ; inciter l’investissement direct, béninois et étranger ; développer de nouveaux processus et solutions techniques ainsi que leur mise en œuvre dans l’économie nationale ; accroître la compétitivité des biens produits et des services rendus et développer l’infrastructure économique du Bénin ; favoriser la création d’emplois ; servir de hub de distribution régionale de divers produits et services ; assurer tout autre service pouvant apporter une valeur ajoutée aux marchandises transitant dans la zone logistique ».

L’aménagement et la gestion de ‘’Africa Logistics Zone’’ seront assurés par une société de droit privé créé par l’Etat béninois, représenté par le Port autonome de Cotonou conjointement avec le Port d’Anvers-Bruges International, désigné comme partenaire technique pour le développement de la Zone.

Il est prévu également la mise en place d’une Autorité de régulation et d’un Guichet unique des formalités administratives de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), selon le décret signé par le chef de l’Etat Patrice Talon ; le Ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni ; le Ministre du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané et le Ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Alimatou Assouman.

‘’Africa Logistics Zone’’ du Port de Cotonou est la troisième Zone au Bénin après la Zone Franche Industrielle (ZFI) de Sèmè-Podji et la Zone Economique Industrielle intégrée de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ).

M. M.

