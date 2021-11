Une Francophonie agissante dans un contexte de crises multiples

Les représentants des Etats et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se sont réunis en visioconférence ces 18 et 19 novembre 2021 sous la présidence de la Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.

Lors de cette session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), la Secrétaire générale de la Francophonie a mis l’accent sur la sécurité et l’instabilité dans l’espace francophone. Insistant sur les crises politiques récurrentes dans plusieurs régions de la Francophonie, elle a sensibilisé les Etats et gouvernements à redoubler d’engagement en faveur de conditions de vie décentes et stables pour leurs populations.

Elle a, par ailleurs, rappelé les actions de plaidoyer mises en œuvre par l’OIF dans plusieurs domaines tels que celui de la santé, pour l’équité vaccinale ou l’accès aux soins de santé primaires, ou encore dans le domaine de l’environnement à travers l’appui aux acteurs nationaux à tenir leurs engagements en matière de climat. La Secrétaire générale a saisi l’occasion pour féliciter l’Egypte, retenue pour accueillir la prochaine CdP27 en 2022 et appelé à la mobilisation de l’ensemble de la famille francophone pour la réussite de cet important rendez-vous.

L’OIF a également annoncé, lors de ce Conseil permanent de la Francophonie, poursuivre la décentralisation de ses actions à la faveur de l’élargissement de son réseau extérieur, avec la création d’une représentation extérieure pour les Amériques à Québec.

Enfin, les Etats et gouvernements ont salué les avancées du travail de transformation de l’OIF, avec la poursuite du déploiement des projets phares sur le terrain malgré les conditions sanitaires et sécuritaires, notamment en faveur des jeunes et des femmes. Une transformation visant l’excellence opérationnelle dans tous les domaines et l’aboutissement du chantier de la transparence, entre autres objectifs.

