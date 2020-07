Un webinaire ce mercredi sur les solutions africaines

L’institut d’Etudes et de Prospective (IEP) et le Cabinet MinDo Consultants organisent ce mercredi 22 juillet 2020, un webinaire pour faire part des solutions africaines pour lutter contre la pandémie du coronavirus.

Le Webinaire programmé à 17 heures a pour thème « L’Afrique face à la Covid-19 : les solutions des forces vives africaines ». Les invités à cet évènement sont : Docteur Cheikh Tidiane Gadio, Ancien Ministre d’Etat, Chargé des Affaires Etrangères du Sénégal et Fondateur de l’Institut Panafricain de Stratégies (IPS) à Dakar ; Docteur Emmanuel Golou, ancien ministre de l’Energie et des Mines, ancien Député du Bénin et Président de l’Institut d’Etudes et de Prospectives (IEP) à Cotonou et Docteur Yves Bunkulu, Ministre du Tourisme de la République Démocratique du Congo (RDC).

Docteur Issa Malick Coulibaly, Médecin Ivoirien, Pneumo-phtisiologue, épidémiologiste, Consultant international en Sante Publique, ancien ministre et M. Aymé Makuta Mbumba, Dirigeant d’entreprise Congolais, DG Canal + et GVA Burkina Faso font également partie des invités.

La modération sera assurée par Docteur Gilles Yabi, Analyste politique et économiste béninois, fondateur du Think Tank Wathi.

