Un voleur présumé de moto brûlé vif

Un voleur présumé de moto a été tué par des individus non identifiés lundi 23 décembre dernier vers 13h sur le tronçon Gohomey- Hagoumey, dans la commune de Djakotomey. Longtemps recherché pour plusieurs cas de vol, la foule n’a pas hésité à lui appliquer la vindicte populaire. Il a été brûlé vif avec la moto qu’il a volée.

Natif de Kokohoué, la victime serait membre d’un vaste réseau de cambrioleurs, de coupeurs de route, et de vol à main armée, rapporte le journal L’Investigateur.

Une enquête est ouverte pour arrêter les autres membres du gang.

F. A. A.

