Un tronçon du pipeline endommagé à Zinder par des rebelles

Le Front patriotique pour la Libération (FPL) a endommagé un important tronçon du pipeline Niger-Bénin dans la nuit du 16 juin 2024, à l’Ouest de Tesker (Région de Zinder). Les rebelles exigent le retour à l’ordre constitutionnel après le coup d’Etat de juillet 2023.

Le Front patriotique pour la Libération (FPL) dirigé par Mahmoud Sallah met en exécution sa menace. A travers un communiqué en date du lundi 17 juin, le président du FPL a revendiqué l’attaque du Pipeline Niger-Bénin, perpétrée le dimanche 16 juin dernier, à l’Ouest de Tesker (Région de Zinder). Selon le communiqué, le FPL a mis hors d’usage un important tronçon du pipeline à titre de premier avertissement à la junte au pouvoir au Niger.

Il rappelle à la société chinoise WAPCO son exigence de voir annuler le prêt de 400 millions de dollars octroyé aux putschistes de Niamey. Faute de quoi, menace-t-il, toutes les installations pétrolières seront paralysées. Les rebelles du FPL réclament entre autres le retour à l’ordre constitutionnel après le coup d’Etat de juillet 2024.

Face aux menaces, la junte au pouvoir à Niamey veut créer une force spéciale (Commandement des forces pour la protection et le développement) chargée de protéger les sites stratégiques nigériens. Le but est de prévenir les actes de sabotage, les attaques terroristes et toutes autres menaces sécuritaires sur les sites d’intérêt stratégique selon le colonel Mounkaila Sofiani, directeur des études stratégiques du ministère nigérien de la Défense. Cette mission va commencer par la sécurisation du pipeline, des sites d’uranium et des routes commerciales. Le recrutement dans le cadre de la création de cette unité spéciale débute le 1er juillet 2024.

