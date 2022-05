Un supporter béninois meurt lors du match Réal-Man City

Le match retour de la Ligue des Champions entre Réal Madrid et Manchester City à Madrid, mercredi 4 mai 2022, a fait un mort au Bénin, à Guessou Sud dans la commune de Bembèrèkè.

Le match retour de la Ligue des Champions a été joué à des milliers de kilomètres du Bénin mais elle a occasionné un mort à Guessou Sud dans la commune de Bembèrèkè. Andémi Salifou, un jeune étudiant en troisième année de géographie à l’Université de Parakou a fait une crise cardiaque, mercredi 4 mai, suite au deuxième but de l’équipe de Madrid marqué par Rodrigo Silva de Goes.

Le jeune étudiant de 23 ans, supporteur du Barça, est décédé suite à une crise cardiaque, a rapporté Fm Nonsina.

Le match qui opposait le Réal Madrid à Manchester City s’est soldé par la victoire du Réal par un score de 3 buts à 1. Le Réal file ainsi en finale.

M. M.

6 mai 2022 par ,