Un séminaire de haut niveau sur la finance climat à Cotonou

L’hôtel Novotel Cotonou accueille du 18 au 19 septembre 2024, un séminaire de haut niveau sur la finance climat.

L’évolution des besoins de financement, des mécanismes efficaces de financement des études des projets Climat dans la zone UEMOA seront débattus lors d’un séminaire à Cotonou. L’événement prévu du 18 au 19 septembre va réunir des leaders, dirigeants et experts internationaux de l’Environnement, du Climat et des Finances sous le thème : « La nouvelle nomenclature des études de faisabilité des projets climat et les mécanismes d’abondement du Fonds d’Etudes Climat de la BOAD ».

Ce sera aussi l’occasion d’adopter un mode d’abondement communautaire du Fonds d’Etude Climat (FEC), une nomenclature type des études de faisabilité des projets Climat, intégrant les co-bénéfices Climat et les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le Fonds d’Etudes Climat (FEC) de la Banque Ouest Africaine de Développement a été créé le 22 septembre 2023. Il répond aux défis actuels de la zone UEMOA, en matière de lutte contre les changements climatiques.

A.A.A

13 septembre 2024