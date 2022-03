Un numéro vert pour les usagers des marchés

Plus de souci pour les usagers des marchés de Dantokpa, Missèbo, Gbogbanou, et Ganhi. Ils peuvent désormais déposer leurs plaintes et dénoncer les divers actes d’incivisme auxquels ils sont confrontés à travers un numéro vert.

Le 55 00 12 12, c’est le numéro que les clients, revendeurs, et commerçants des marchés de Dantokpa, Missèbo, Gbogbanou, et Ganhi peuvent composer. La Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA) l’a mis en service ce mardi 1er mars 2022.

« C’est pour pouvoir assurer la veille citoyenne à l’intérieur de nos marchés. Chaque jour, nous recevons des plaintes au niveau de la SOGEMA mais nous avons constaté qu’il y a des usagers qui sont menacés et qui sont brimés par des faussaires. Il y en a qui sont victimes des actes de cambriolages, des actes de sous-location, d’incivisme, et consorts au point où ils n’ont pas le courage de dénoncer », a expliqué Armand Gansè dans un entretien accordé à Frissons radio. Les plaintes suivant les explications du directeur général, seront traitées soit dans le commissariat, le parquet ou encore par la SOGEMA elle-même. Tout dépendra de la nature de la plainte, a-t-il fait savoir avant de préciser c’est pour faciliter les choses à aux usagers que le numéro vert est mis en service.

Le 55 00 12 12 est un numéro gratuit accessible tous les jours 24h/24 et 7j/7.

F. A. A.

2 mars 2022 par ,