Un numéro vert ‘’ 7302’’ pour satisfaire les clients de la SBEE

La Société Béninoise d’Énergie Électrique dispose désormais d’un centre d’appel téléphonique (Call Me SBEE) pour mieux satisfaire les populations. La mise en service a été faite ce mardi 21 mars 2023, par le ministre de l’Energie, Dona Jean-Claude Houssou en présence du directeur général de la SBEE, Gérard Zagrodnik, des cadres à divers niveaux en charge du secteur de l’énergie, et des représentants d’Associations de Consommateurs.

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) se rapproche plus de sa clientèle. Il a été mis en place dans le cadre du Projet d’Amélioration des Services Énergétiques (PASE), un centre d’appel téléphonique de la SBEE. 32 téléopérateurs recrutés et formés sont chargés de répondre aux préoccupations des abonnés. A travers « Call Me SBEE », les clients peuvent soumettre les doléances et difficultés liées à la disponibilité ou non de l’électricité dans leur quartier. Le call center est joignable par appel gratuit au numéro 7302, 7j/7 et 24h/24.

Le ministre de l’Energie a invité les téléopérateurs à veiller à la satisfaction des clients. « Il ne suffit pas seulement d’enregistrer les préoccupations et problèmes des consommateurs. Il faudra les rediriger absolument et correctement vers les directions concernées et trouver un mécanisme qui permet de faire le suivi jusqu’à la satisfaction totale du client avec la réactivité requise », a indiqué Dona Jean-Claude Houssou.

Akpédjé Ayosso

22 mars 2023 par