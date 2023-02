Un nul d’entrée pour les Guépards juniors

Le Bénin et la Zambie se sont séparés sur un score nul (1-1) au stade d’Alexandrie ce mardi 21 février au terme du match de la première journée du groupe C à la U20 en Egypte.

Ce sont les Guépards qui ont ouvert la marque grâce Rodolfo Aloko sur une passe décisive de Farid Edou à la 57e minute. Mais trois minutes plus tard, les Chipolopolos vont égaliser grâce à Rickson Ng’ambi.

Et ce sera un match nul au coup de sifflet final. Les deux sélections se positionnent avec 1pt chacune derrière la Gambie, victorieuse de la Tunisie un peu plus tôt dans la journée (1-0), dans le cadre du premier match de ce groupe C.

J.S

