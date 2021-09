Un nouvelle équipe à la douane de Hillacondji

Le Directeur Général des Douanes et des Droits Indirects Charles I. Sacca Bocco, a procédé, jeudi 02 septembre 2021, à l’installation d’une nouvelle équipe dirigeante de l’unité douanière de Hillacondji. La cérémonie s’est déroulée en présence des partenaires techniques de la douane béninoise : Web Fontaine et Bénin Control S.A

Accompagné des directeurs techniques et des partenaires techniques de la douane dont Web Fontaine et Bénin Control S.A, le directeur Général des Douanes et des Droits Indirects Charles I. Sacca Bocco a procédé, jeudi 02 septembre 2021, à l’installation de l’équipe du poste frontalier d’Hillacondji.

Le personnel est composé de Chaudieu Amoussou (Chef brigade adjoint), Roukayath Boni Yara (Receveur), Cossi Mathieu Aihunzoun et Clément Vikpodigni (Chef brigade). Ces agents mutés à cette unité douanière à la suite de la découverte de fraudes et l’existence de déclarations impayées dans la gestion de l’ancienne équipe, ont reçu des recommandations. « Nous sommes des soldats de l’économie et au nom patriotisme, nous devons travailler à une saine mobilisation des recettes (…). Vous devez accompagner l’administration des douanes et cette dernière doit vous accompagner. Lorsqu’il y a des difficultés, il ne vous appartient pas de chercher à régler par des voies peu orthodoxes », a exhorté Charles I. Sacca Bocco.

Le directeur Général des Douanes et sa délégation ont échangé avec les usagers du poste frontalier d’Hillacondji. Occasion pour les partenaires techniques de la douane béninoise de rappeler leur mission dans la collaboration avec les services douaniers.

Les opérateurs économiques ont saisi l’occasion des échanges pour présenter certaines de leurs difficultés qui tournent autour de l’inexistence d’un pont bascule, les certificats d’origine, etc. Des doléances auxquelles la délégation a promis apporter des réponses.

M. M.

2 septembre 2021 par ,