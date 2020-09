Un nouveau poste de péage et pesage est mis en service sur la route inter-Etats numéro 2 entre Allada et Sèhouè.

Le tarif du passage varie entre 1000 et 11000 francs pour les véhicules gros porteurs à ce péage ouvert mardi 22 septembre 2020. Il n’y a pas que le passage qui est payant. Des amendes pour cause de surcharge sont prévues pour sanctionner les conducteurs au nouveau poste de péage et pesage.

