Un mort, des blessés et deux policiers portés disparus à Savalou

La localité de Monkpa dans la commune de Savalou est le théâtre, ce samedi 29 janvier 2022, d’un affrontement ce samedi entre les adeptes d’un culte et la population. Le bilan provisoire fait état d’un mort, des blessés et de deux policiers enlevés.

Une tension vive s’est emparée ce samedi matin de la localité de Monkpa dans la commune de Savalou. Il s’agit de l’affrontement entre les fidèles de l’église ’’Azraël la lumière de Awian Kpodékon’’ et la population. Selon les témoins, on dénombre déjà un mort, des blessés et deux policiers portés disparus avec arme.

L’incident s’est déclenché lorsque les fidèles de l’église, qui prophétisaient que la fin du monde est proche, ont commencé par se rendre dans les champs d’autrui pour récolter des vivres. La réaction de la population ne s’est pas fait attendre. L’affrontement a été sanglant. La police est intervenue mais deux agents auraient été enlevés avec arme par des adeptes de l’église pour une destination inconnue. L’unité spéciale de police basée à Dassa-Zoumè a été appelée en renfort.

