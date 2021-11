Un ministre actuel arrêté pour crimes de guerre en RCA (AFP)

Le ministre de l’Élevage et des Affaires vétérinaires de la République centrafricaine (RCA), Hassan Bouba, qui était membre des rebelles jusqu’en 2018, a été arrêté et placé en détention provisoire par une décision de la Cour pénale spéciale de la RCA, a rapporté l’Agence France-Presse (AFP) samedi, citant une ordonnance du tribunal qui a été mise à sa disposition.

"Hassan Bouba est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, notamment de meurtre, ainsi que de traitements inhumains, notamment de torture", indiquent les documents judiciaires.

Pour sa part, le portail d’information centrafricain Corbonews a indiqué que le ministre avait été arrêté à son bureau le 19 novembre. Il a été placé dans un centre de détention sur le terrain d’un camp de l’armée dans la capitale de la RCA, Bangui. Selon l’ordonnance du tribunal, Hassan Bouba restera en détention jusqu’au 26 novembre, date à laquelle son procès doit commencer.

Selon Corbonews, le Tribunal pénal spécial de la République centrafricaine n’a alerté ni le président du pays ni le chef du gouvernement de la décision de détenir le ministre en exercice.

Hassan Buba était membre de la direction du groupe rebelle Union pour la paix en République centrafricaine, qui a été créé en 2014 lorsque la coalition antigouvernementale Seleka s’est séparée.

TASS

20 novembre 2021