Un militaire et un zem retournent 155 000 f retrouvés dans la rue

Un fait inédit s’est produit mercredi 18 novembre 2020 à Parakou. Un militaire et un conducteur de taxi-moto ont ramassé un portefeuille contenant une somme de 155.000 FCFA. Ils ont décidé de passer un communiqué radio pour rendre le portefeuille et son contenu à son propriétaire. Une fois dans les locaux de la radio, le militaire et le conducteur de taxi-moto retrouvent le propriétaire du portefeuille. Il s’agit du Moustapha Awali, un étudiant qui était allé passer un avis de perte de 155 000 FCFA à la radio FM Nonsina. L’étudiant est entré en possession de son bien.

Des personnes intègres existent encore dans ce monde.

M. M.

18 novembre 2020 par