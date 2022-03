Deuil à l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB). Lantenne régionale de Parakou a perdu l’un de ses journalistes.

Rock Koura, journaliste de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), en service à l’antenne régionale à Parakou a tiré sa révérence. Le décès est survenu, dimanche 13 mars 2022, des suites d’une longue maladie. Paix à l’âme du défunt et condoléances à la famille ainsi qu’aux professionnels des médias du Bénin.

M. M.

