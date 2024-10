Un jeune ingénieur BTP égorgé dans un hôtel

Un superviseur de chantier a perdu la vie à Djougou, dans le département de la Donga la semaine écoulée. Le jeune ingénieur en Bâtiment et travaux publics (BTP) a été égorgé dans un hôtel.

Triste ! La mort tragique d’un jeune ingénieur en BTP plonge famille et collègues de chantier dans le deuil et la consternation. Le drame a lieu à Djougou, le 11 octobre 2024. La victime selon les informations, criait désespérément au secours cette nuit, la gorge ensanglantée. Transportée d’urgence à l’hôpital pour des soins, il succombe aux blessures.

Le corps du défunt est déposé à la morgue, et une enquête ouverte pour élucider les circonstances du drame.

Quelques heures avant le drame cette même nuit, la victime aurait été aperçue avec ses collègues de chantier.

Des sources concordantes renseignent que le jeune ingénieur des BTP avant de retrouver ce poste dans cette partie du Bénin, a soutenu sa thèse de Doctorat il y a trois semaines à la Sorbonne. Un début de carrière très prometteur qui se transforme en cauchemar.

