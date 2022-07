Un jeune homme meurt poignardé par une prostituée

Une visite a tourné au drame, mercredi 27 juillet 2022, à Adjagbo, une localité de la commune d’Abomey-Calavi.

Un jeune homme a rendu visite à son ex copine dans une maison close dans la matinée du mercredi 27 juillet 2022 à Adjagbo, commune d’Abomey-Calavi lorsqu’une bagarre a éclaté entre deux filles de joie.

En tentant de calmer la bagarre, le jeune homme a été poignardé dans les côtes non loin du cœur par l’une des filles de joie, selon L’investigateur.

Le jeune homme a été conduit d’urgence à l’hôpital pour des soins intensifs mais il est malheureusement passé de vie à trépas quelques minutes plus tard.

La fille de joie présumée meurtrière s’est enfuit après son acte.

Elle a été arrêtée et placée en garde-à-vue.

La présumée meurtrière sera présentée au procureur de la République dans les prochains jours.

