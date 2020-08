Un jeune homme meurt par noyade à Bembèrèkè

Les cas de noyade se multiplient en cette période de montée des eaux sur différents cours d’eau au Bénin. Le weekend écoulé, un jeune homme est passé de vie à trépas alors qu’il voulait traverser la rivière ‘’Suedaaru’’ à Bembèrèkè.

Selon les informations rapportées par ‘’Nonsina’’, une radio locale, le jeune et son père auraient refusé l’aide des passeurs improvisés pendant cette période de crue et qui proposent leur assistance aux passagers contre le paiement d’une somme de 500 ou 1000 francs CFA. Après qu’ils se sont jetés à l’eau, le jeune homme à un certain niveau n’a pu résister aux vagues qui l’ont emporté.

Sa dépouille a été retrouvée quelques heures plus tard et enterrée sur les lieux du drame, renseigne la radio.

Il a fallu l’intervention des passeurs pour que le père soit sauvé.

