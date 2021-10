Un jeune homme arrêté à Allada

Les éléments de la police républicaine ont appréhendé à Allada, un jeune homme âgé de 32 ans. Longtemps recherché par les hommes en uniforme, il a été appréhendé à la suite d’une enquête minutieuse.

Togbé Sylvain, 32 ans et résidant à Avakpa Zoungoudo, est auteur de plusieurs cambriolages soldés parfois par des pertes en vies humaines.

De concert avec Constantin, un de ses amis résidant à Agbanou, il a réussi à emporter dans une boutique située devant le commissariat d’Allada, 05 motos. Arrivée sur les lieux, son compagnon et lui ont ligoté et tué le gardien avant de commettre leur forfait.

Quelques jours avant, les deux hommes avaient cambriolé une autre boutique de MTN-BENIN, et emporté trois ordinateurs, des téléphones portables, plusieurs autres appareils et une forte somme d’argent.

Soumis à l’interrogatoire, il n’a pas nié les faits, et sera certainement présenté au procureur de la République.

F. A. A.

16 octobre 2021