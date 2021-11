Un individu arrêté, chanvre indien et 02 motos saisis à Ikpinlè

Les agents du commissariat d’Ikpinlè, dans le département du Plateau ont arrêté, ce mercredi 24 novembre 2021, un individu dans la localité de Mowodani. Des produits compromettants ont été saisis en son domicile.

La perquisition effectuée au domicile du mis en cause selon la police, a permis de retrouver 19 kg de chanvre indien, et 40 kg d’un mélange de produits psychotropes non encore identifiés. Deux motos de marques Haojoue et Bajaj ont été également saisies.

Une enquête est ouverte, et les investigations se poursuivent, a rassuré le commissariat d’Ikpinlè.

F. A. A.

