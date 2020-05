Un homme enceinte deux mineures adoptives

Les relations incestueuses sont interdites dans les sociétés béninoises. Et cela, le sieur Tchokoun Daniel, habitant du village de Ata, arrondissement d’Alafia, dans la commune de Savè l’a appris à son dépens pour avoir enceinté deux fillettes que son épouse a eu avec un autre homme avant de se marier à lui.

Selon nos sources, la première fille avait l’âge de 13 ans quand il l’a enceintée. Et lorsque la femme voulut réagir, il la menaça de mort. Quelques semaines seulement après l’accouchement, la plus petite âgée de 11 ans tombe aussi enceinte, et il se révèle que c’est Tchokon Daniel, le mari à leur maman qui en est l’auteur.

Informés de la situation, les parents de la femme se sont rendus dans le village et ont alerté les populations. Soumis à l’interrogatoire, il a reconnu les faits. Et comme il est de coutume dans de pareil circonstances dans les villages, il a été sévèrement lynché par les populations, subi toutes sortes d’humiliation, enroulé de rameaux, et traîné devant les différentes divinités du village.

L’acte posé à en croire ses propos, sont à l’origine de la rareté des pluies observée dans la localité.

Tchokon Daniel selon nos sources, est originaire de la commune de Za-Kpota, arrondissement de Tindji-Kpozoun, village de Tchocounhoué.

F. A. A.

15 mai 2020 par