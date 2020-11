Un homme écope de 10 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné ce lundi 02 novembre 2020 un homme à une peine de 10 ans de prison ferme. Il est reproché au mis en cause la détention et cession de produits psychotropes, notamment la cocaïne et l’héroïne.

L’accusé selon Frissons radio était entrain de conditionner ces produits prohibés quand il a été interpellé par la police en juin dernier. Au cours des enquêtes, il a avoué avoir un tenancier de ghetto comme fournisseur à Wologuèdè, un quartier de Cotonou.

F. A. A.

3 novembre 2020 par